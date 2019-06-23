https://static.news.ru/photo/51be5136-956a-11e9-b87c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер ленты «Веном» Эми Паскаль заявила, что Sony Pictures собирается снять продолжение фильма.

Актёр Том Харди снова исполнит главную роль — Паскаль говорит, что невозможно представить никого другого на его месте. Точная дата начала съёмок пока не назначена, сообщает Entertaiment Weekly .

Ранее News.ru писал, что самым кассовым фильмом 2018 года стал «Веном»: он собрал в прокате 1,9 млрд рублей. Такой успех стал неожиданностью для кинопрокатчиков, ведь главный герой фильма был не особо известен российской аудитории.