Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер ленты «Веном» Эми Паскаль заявила, что Sony Pictures собирается снять продолжение фильма.

Актёр Том Харди снова исполнит главную роль — Паскаль говорит, что невозможно представить никого другого на его месте. Точная дата начала съёмок пока не назначена, сообщает Entertaiment Weekly.

Ранее News.ru писал, что самым кассовым фильмом 2018 года стал «Веном»: он собрал в прокате 1,9 млрд рублей. Такой успех стал неожиданностью для кинопрокатчиков, ведь главный герой фильма был не особо известен российской аудитории.

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