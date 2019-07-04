Прокат «Мстителей: Финал» уже завершается, но до конца третьей фазы кинематографической вселенной Marvel остался всего один фильм — «Человек-паук: Вдали от дома», второй сольный фильм о дружелюбном соседе. На этот раз Питер Паркер покинет родной Нью-Йорк, чтобы вместе с одноклассниками отправиться на каникулы в Европу. Однако очень скоро к юноше за помощью обратится Ник Фьюри и Паучку придётся понять, что у супергероев нет отдыха.
В связи с премьерой фильма News.ru предлагает вам пройти тест, чтобы узнать, какая из киношных версий Человека-паука вам ближе всего.