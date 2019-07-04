Родившиеся в начале 60-х годов кубинские девочки буквально через одну получили имя Анна. Именно так звали главную героиню сериала Сергея Колосова о советских разведчиках «Вызываю огонь на себя», который после премьеры имел оглушительный успех не только в СССР, но и на Острове свободы.

Первый советский сериал о подвиге советских разведчиков на оккупированной в 1942–1943 годах гитлеровцами территории — Брянщине — увидел свет в 1965 году — 4-серийную военную драму о партизанах-подпольщиках показали по...