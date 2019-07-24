Режиссёр Квентин Тарантино посетит премьеру своей новой картины «Однажды в Голливуде» в Москве. Об этом сообщила Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing (WDSSPR), которая является прокатчиком фильма в России.
7 августа Квентин Тарантино приедет на премьеру фильма в Москве, — сказали в WDSSPR.
Кроме того, как сообщает
В российский прокат «Однажды в Голливуде» выйдет 8 августа 2019 года.
События фильма разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. В основе сюжета лежит история бывшей звезды голливудского кино Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо) и его дублёра Клиффа Бута (Брэд Питт).
В картине также снимались Аль Пачино, Марго Робби, Курт Рассел, Дакота Фаннинг и другие.
Ранее News.ru писал, что Тарантино хочет оставить карьеру режиссёра, после выхода «Однажды в Голливуде», так как больше не сможет предложить кино ничего нового.