https://static.news.ru/photo/98273340-adfc-11e9-80fc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Mayer/face to face/Global Look Press

Режиссёр Квентин Тарантино посетит премьеру своей новой картины «Однажды в Голливуде» в Москве. Об этом сообщила Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing (WDSSPR), которая является прокатчиком фильма в России.

7 августа Квентин Тарантино приедет на премьеру фильма в Москве, — сказали в WDSSPR.

Кроме того, как сообщает ТАСС , режиссёр будет представлять свой девятый фильм не один. Вместе с ним показ фильма посетят и продюсеры Шеннон МакИнтош и Дэвид Хейман.

В российский прокат «Однажды в Голливуде» выйдет 8 августа 2019 года.

События фильма разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. В основе сюжета лежит история бывшей звезды голливудского кино Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо) и его дублёра Клиффа Бута (Брэд Питт).

В картине также снимались Аль Пачино, Марго Робби, Курт Рассел, Дакота Фаннинг и другие.

Ранее News.ru писал, что Тарантино хочет оставить карьеру режиссёра, после выхода «Однажды в Голливуде», так как больше не сможет предложить кино ничего нового.