https://static.news.ru/photo/96c69390-9d55-11e9-a5eb-fa163e074e61_1024.jpg Квентин Тарантино и Брэд Питт Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Квентин Тарантино заявил, что готов завязать с карьерой режиссёра, так как больше не сможет предложить кино ничего нового.

Что касается полнометражных фильмов, то я прошёл весь путь. Возможно, начну писать книги или сценарии для театра; я не собираюсь бросать творчество, — отметил он.

Тарантино поставил себе цель — создать десять художественных картин. Однако его девятую ленту «Однажды в Голливуде» встретили с большим энтузиазмом, и поэтому он может уйти из кинематографа уже сейчас.

Актёр Бред Питт, который исполнил одну из ролей в новом фильме режиссёра, уверен, что тот не шутит.

Сомневаюсь, что это какой-то хитрый блеф. Полагаю, он абсолютно серьёзен. Бесполезно его отговаривать, я пытался, но он верит, что режиссёры с возрастом начинают терять хватку, — рассказал Питт.

По его словам, у Тарантино есть и другие планы, поэтому он не уходит навсегда, передаёт « КГ-портал ».

Ранее News.ru писал, что Тарантино снимет продолжение вестерна «Джанго освобождённый», адаптацией которого займётся комик Джеррод Кармайкл. Кто займётся режиссурой кинокартины, неизвестно, так как он много раз говорил, что намерен прекратить режиссёрскую деятельность.