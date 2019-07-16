https://static.news.ru/photo/8dd8f2ac-a85c-11e9-aa82-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из фильма «Тор» Фото: Marvel Studios Inc.

Тайка Вайтити вернётся в кинематографическую вселенную Marvel. Режиссёр займётся четвёртым сольным фильмом о Торе и напишет к нему сценарий.

У Вайтити было в разработке несколько проектоd, куда вошла и «Акира» от Warner Bros. Но в связи с новым соглашением режиссёру пришлось её отложить, в том числе и потому, что сложно снять фильм с большим бюджетом и «этническим» актёрским состав в эпоху политкорректности, сообщает Deadline .

Вайтити уже знаком с богом грома — в конце 2017 года вышел «Тор: Рагнарёк», получивший высокие оценки зрителей и критиков за визуальный стиль, юмор и изменения, коснувшиеся главного героя.

Ранее News.ru рассказал, что Marvel Studios намерена представить в рамках фестиваля San Diego Comic-Con 2019 четвёртую фазу кинематографической вселенной. Одним из главных её фильмов станут «Вечные», в которых должна сыграть оскароносная актриса Анджелина Джоли.