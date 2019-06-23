Сёстры Вачовски приступают к съёмкам продолжения трилогии «Матрица». Предыдущие две части вышли на экраны в 2003 году, а первая — в 1999-м.
Вачовски до последнего держали своё намерение в тайне. Ожидается, что новую «Матрицу» будут снимать в Чикаго, пишет
Пока неизвестно, идёт ли речь о продолжении истории или о перезапуске франшизы.
Предположительно, рабочее название картины — Project Ice Cream. Детали сюжета не разглашаются.
Главную роль вместо Киану Ривза должен сыграть Майкл Бакари Джордан. Художником-постановщиком, предположительно, станет Хью Бэйтап, который во время работы над первым фильмом занимал должность арт-директора.
Как писал News.ru, в мае создатель боевика «Джон Уик 3» Чад Стахелски заявил, что у фантастической трилогии «Матрица» может появиться продолжение. По его словам, сёстры Вачовски планируют снять четвёртый фильм, который представит расширенную версию того, «что мы все любим».