https://static.news.ru/photo/5b8d32ca-95e4-11e9-ae4f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кадр из фильма «Матрица»/Warner Bros.

Сёстры Вачовски приступают к съёмкам продолжения трилогии «Матрица». Предыдущие две части вышли на экраны в 2003 году, а первая — в 1999-м.

Вачовски до последнего держали своё намерение в тайне. Ожидается, что новую «Матрицу» будут снимать в Чикаго, пишет Discussing Film .

Пока неизвестно, идёт ли речь о продолжении истории или о перезапуске франшизы.

Предположительно, рабочее название картины — Project Ice Cream. Детали сюжета не разглашаются.

Главную роль вместо Киану Ривза должен сыграть Майкл Бакари Джордан. Художником-постановщиком, предположительно, станет Хью Бэйтап, который во время работы над первым фильмом занимал должность арт-директора.

Как писал News.ru, в мае создатель боевика «Джон Уик 3» Чад Стахелски заявил, что у фантастической трилогии «Матрица» может появиться продолжение. По его словам, сёстры Вачовски планируют снять четвёртый фильм, который представит расширенную версию того, «что мы все любим».