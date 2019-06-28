Съемки проекта начнутся летом 2019 года. Режиссёр фильма — создатель сериалов «Дрянь» и «Убивая еву» Гарри Брэдбир.

Новый фильм расскажет не о гениальном сыщике, а о его младшей сестре. В основу сюжета лягут детективные романы американской писательницы Нэнси Спрингер «Тайны Энолы Холмс». Главной героиней станет младшая сестра Шерлока и Майкрофта Холмсов Энола.Эта роль досталась 15-летней звезде сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун. Мать семейства Холмсов же сыграет Хелена Бонэм Картер

B данный момент в стадии разработки находится третья часть о Шерлоке Холмсе с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу. Съёмки фильма ещё не начались. Работа