Съемки проекта начнутся летом 2019 года. Режиссёр фильма — создатель сериалов «Дрянь» и «Убивая еву» Гарри Брэдбир.
Новый фильм расскажет не о гениальном сыщике, а о его младшей сестре. В основу сюжета лягут детективные романы американской писательницы Нэнси Спрингер «Тайны Энолы Холмс». Главной героиней станет младшая сестра Шерлока и Майкрофта Холмсов Энола.Эта роль досталась 15-летней звезде сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун. Мать семейства Холмсов же сыграет Хелена Бонэм Картер
B данный момент в стадии разработки находится третья часть о Шерлоке Холмсе с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу. Съёмки фильма ещё не начались. Работа
36-летняя звезда «Лиги справедливости» и «Ведьмака» Генри Кавелл получил роль гениального сыщика Шерлока Холмса в фильме под названием «Энола Холмс».предварительно стартуют в январе 2020 года. Местом действия третьей части картины станет Дикий Запад США. Премьера проекта «Шерлок Холмс-3» пока назначена на 22 декабря 2021 года.
Монетный двор Великобритании выпустил монету в 50 пенсов с изображением Шерлока Холмса. Выпуск приурочен к 160-летию со дня рождения писателя Артура Конан Дойла.На монете перечислены все произведения с популярным сыщиком. Однако, чтобы их разглядеть, придётся воспользоваться увеличительным стеклом. По данным книги рекордов Гиннесса, Холмс стал «самым экранизируемым литературным героем», писал News.ru