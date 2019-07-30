https://static.news.ru/photo/bbfe9c5c-b380-11e9-bedc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Режиссёр и продюсер Алексей Учитель рассказал экспертному совету Минкультуры о планах своей студии «Рок» по съёмкам фильма о русской деревне.

Картина будет называться «Земун». Она станет дебютной работой режиссёра Эдуарда Жолнина. Сюжет фильма строится вокруг возвращения главного героя в родную деревню после долгого отсутствия.

Когда я прочитал сценарий, он меня поразил, фильм — о деревне, о земле, о двух братьях, — цитирует ТАСС Учителя.

Съёмки картины будут проходить в Воронежской области. Предполагается, что главные роли исполнят Евгений Ткачук, Павел Табаков или Александр Кузнецов.

Учитель подчеркнул, что речь идёт о дебютном кино, поэтому ждать от фильма больших кассовых сборов не стоит. Он выразил надежду на то, что проект позволит «открыть интересную личность».

Ранее News.ru писал, что студия «Рок» приступила к съёмкам фильма о Викторе Цое. При этом главным героем картины выступает не лидер группы «Кино», а водитель автобуса, в который врезался автомобиль музыканта в августе 1990 года.