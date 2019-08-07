https://static.news.ru/photo/780e7916-b9ae-11e9-83f2-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Cценаристы сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс прервали сотрудничество с телеканалом HBO и подписали контракт с компанией Netflix.

Как пишет The Hollywood Reporter , сумма сделки составила $200 млн. По данным издания, Бениофф и Уайс поблагодарили HBO за десять лет сотрудничества. Сообщается, что подписанию контракта предшествовали несколько месяцев общения сценаристов с руководством компании Netflix.

Netflix создал нечто изумительное и беспрецедентное, и мы гордимся, что они пригласили нас присоединиться, — говорится в заявлении сценаристов.

Как пишет Life , Бениофф и Уайс рассматривали возможность сотрудничества с компаниями Disney и Amazon. В результате продолжительных переговоров выбор сценаристов пал на Netflix.

News.ru ранее сообщал, что сериал «Игра престолов» был представлен в 32 номинацияхамериканской телевизионной премии Emmy Awards 2019 года, что стало абсолютным рекордом.