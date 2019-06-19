Сценарист и продюсер популярного американского сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин заявил, что второго сезона не будет, вся история рассказана в первом.
Сценарист отметил, что «Чернобыль» для него является больше, чем просто сериалом.
Это история настоящих людей, которые жили и умирали. Очень важно вовремя остановиться, не заигрывать с этой историей... Про Чернобыль я сказал всё, что хотел, — сказал он в интервью ТСН.
Мейзин также рассказал, что самым сложным при работе было для него самому разобраться в научных подробностях, не будучи физиком-ядерщиком, а затем понятным образом изложить их для зрителей, отмечает «Свободная пресса».
Лично меня завораживает именно эта научная составляющая. Я пытался передать, что люди за пультом управления, которые наделали много ошибок, сделали это не из-за глупости или необразованности... И мне было важно донести это до зрителя, — пояснил Мейзин.
Ранее News.ru писал, что бывший директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин раскритиковал создателей сериала за недостоверность. Он подчеркнул, что люди работали в очень тяжёлых условиях и не позволяли себе распивать алкоголь, как это показано в картине.