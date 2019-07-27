https://static.news.ru/photo/fa4f7a70-b057-11e9-b268-fa163e074e61_1024.jpg Кард из мультфильма "Возвращение блудного попугая Фото: kinopoisk.ru

Мультфильмы «Золотой коллекции» в 3D-версии планирует создать «Союзмультфильм». Об этом сообщил художник-постановщик киностудии Юрий Пронин.

Поверьте, все самые известные бренды, такие как «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Попугай Кеша», они уже существуют в 3D. Они про запас уже есть, и наши продюсеры уже ищут варианты реализации, — цитирует Пронина Москва 24 .

Киностудия также собирается снять продолжение таких культовых мультфильмов, как «Ну, погоди», «Маугли», «Умка» и «Чебурашка и крокодил Гена».

Ранее News.ru писал о том, что на канале киностудии в YouTube появилась 17 серия мультфильма «Простоквашино», в которой Матроскин становится мартовским котом, а Галчонок переживает романтическое увлечение.