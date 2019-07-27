Мультфильмы «Золотой коллекции» в 3D-версии планирует создать «Союзмультфильм». Об этом сообщил художник-постановщик киностудии Юрий Пронин.
Поверьте, все самые известные бренды, такие как «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Попугай Кеша», они уже существуют в 3D. Они про запас уже есть, и наши продюсеры уже ищут варианты реализации, — цитирует Пронина
Киностудия также собирается снять продолжение таких культовых мультфильмов, как «Ну, погоди», «Маугли», «Умка» и «Чебурашка и крокодил Гена».
Ранее News.ru писал о том, что на канале киностудии в YouTube появилась 17 серия мультфильма «Простоквашино», в которой Матроскин становится мартовским котом, а Галчонок переживает романтическое увлечение.