Режиссёр Александр Сокуров намерен закрыть возглавляемый им некоммерческий фонд «Пример интонации», который занимается поддержкой молодых кинематографистов. Об этом рассказал он сам, объяснив принятое решение разногласиями с министерством культуры и финансовыми трудностями.
По словам художественного руководителя Фонда, «недружелюбность» и даже «агрессивность» Минкультуры стали катализатором «внешних обстоятельств», с учётом которых дальнейшая деятельность организации становится невозможной.
Я не могу помогать моим молодым коллегам, потому что всячески этому противодействует министерство культуры моей страны, — цитирует Сокурова РИА Новости.
Между тем, в министерстве заявили, что ничего не знают о причинах закрытия фонда. По словам главы департамента кинематографии Ольги Любимовой, с Фондом Сокурова «не было никаких контактов».
Влиять на открытие или закрытие фонда, конечно, Минкультуры не может, — передаёт слова Любимовой «Интерфакс».