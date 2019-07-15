https://static.news.ru/photo/279d1ed8-a6e4-11e9-8b4e-fa163e074e61_1024.jpg Александр Сокуров Фото: Jury Kevin/Global Look Press

Режиссёр Александр Сокуров намерен закрыть возглавляемый им некоммерческий фонд «Пример интонации», который занимается поддержкой молодых кинематографистов. Об этом рассказал он сам, объяснив принятое решение разногласиями с министерством культуры и финансовыми трудностями.

По словам художественного руководителя Фонда, «недружелюбность» и даже «агрессивность» Минкультуры стали катализатором «внешних обстоятельств», с учётом которых дальнейшая деятельность организации становится невозможной.

Я не могу помогать моим молодым коллегам, потому что всячески этому противодействует министерство культуры моей страны, — цитирует Сокурова РИА Новости .

Между тем, в министерстве заявили, что ничего не знают о причинах закрытия фонда. По словам главы департамента кинематографии Ольги Любимовой, с Фондом Сокурова «не было никаких контактов».

Влиять на открытие или закрытие фонда, конечно, Минкультуры не может, — передаёт слова Любимовой « Интерфакс ».

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» был создан в 2013 году. Как писал News.ru, в 2018 году в организацию с обысками приходили сотрудники полиции и ФСБ, однако никаких нарушений не нашли.