https://static.news.ru/photo/d34ef4fa-b2d7-11e9-8d17-fa163e074e61_660.jpg Фото: riki-group.ru

Группа компаний «Рики» посвятила новую серию «Смешариков» борьбе с лесными пожарами.

Продюсер проекта Юлия Николаева отметила актуальность этого эпизода в связи с последними событиями.

Главная задача наших мультфильмов — изменить отношение людей к природе, с детства прививая осознанное поведение, — пояснила она ТАСС.

Премьера серии «Урок» из цикла «Азбука защиты со „Смешариками“» прошла на телеканале «Карусель». Релиз опубликуют на официальном YouTube-канале мультсериала 31 июля, передаёт Life .

Ранее News.ru писал, что лесные пожары в Тайге вынудили медведей выйти из леса. Очевидцы сообщают о появлении животных возле дачных участков в Якутии. Они разоряют грядки и кусты малины.

В связи с лесными пожарами в пяти регионах России был введён режим ЧС. По словам главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, площадь распространения огня превзошла прошлогоднюю на 12% и составила 2,7 млн гектаров.