https://static.news.ru/photo/04c25928-9b45-11e9-95f6-fa163e074e61_1024.jpg Себастьян Аларкон Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Чилийский режиссёр, сценарист и продюсер Себастьян Аларкон, долгое время работавший в СССР, скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщила экс-супруга Аларкона киновед Татьяна Яковлева.

Скончался вчера вечером, где-то в 11 часов ночи, у него была онкология, буквально за две недели «сгорел», — цитирует Яковлеву РИА Новости .

По её словам, церемония прощания с режиссёром состоится 4 июля в 11:00 в Доме кино в Москве.

Урождённый чилиец, Аларкон учился и долгое время работал в СССР. В 90-е годы режиссёр вернулся на родину, но не прекратил сотрудничество с российскими кинематографистами. Российским зрителям Аларкон известен по фильмам «Ягуар», «Агенты КГБ тоже влюбляются» и «Испанская актриса для русского министра».

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