Актёр и режиссёр фильма «Неудержимые» Сильвестр Сталлоне сообщил о старте работы над четвёртой частью боевика.
По его словам, о продолжении его заставили задуматься фейерверки в честь Дня независимости.
Я приступаю к работе над следующим приключением, — написал он в своём Instagram под снимком в образе персонажа фильма.
Как писал News.ru, продюсер из США Майк Ричардсон сообщил, что собирается создать ремейк фильма «Маска», причём главную роль сыграет женщина. В оригинальной ленте это сделал актёр Джим Керри.