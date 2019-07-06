https://static.news.ru/photo/450df83a-9ff4-11e9-a6d6-fa163e074e61_1024.jpg Сильвестр Сталлоне Фото: Lionsgate/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Актёр и режиссёр фильма «Неудержимые» Сильвестр Сталлоне сообщил о старте работы над четвёртой частью боевика.

По его словам, о продолжении его заставили задуматься фейерверки в честь Дня независимости.

Я приступаю к работе над следующим приключением, — написал он в своём Instagram под снимком в образе персонажа фильма.

Как писал News.ru, продюсер из США Майк Ричардсон сообщил, что собирается создать ремейк фильма «Маска», причём главную роль сыграет женщина. В оригинальной ленте это сделал актёр Джим Керри.