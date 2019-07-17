Фото: Кадр из мультфильма «Белка и Стрелка 3»/Киностудия им. М. Горького

«Детектив Пикачу» преодолел отметку в $436 млн по всему миру. Таким образом, лента обогнала по сборам «Варкрафт» и стала самым кассовым фильмом по видеоигре.

Картина также получила и более высокие оценки по сравнению с предшественниками. На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг «Детектива Пикачу» составляет 67%, за ним следуют «Рэмпейдж» и «Tomb Raider: Лара Крофт» с...