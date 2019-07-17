Музыкант Сергей Шнуров озвучит инопланетянина Лягусь в мультфильме «Белка и стрелка 3». Ещё один пришелец Слонеж получит голос актёра Сергея Брунова, сообщили в студии «КиноАтис».
Собака Белка заговорит голосом Екатерины Шпица, а крыс Веня, как и в предыдущих частях франшизы, будет озвучен артистом Евгением Мироновым, передаёт
Сюжет ленты развивается вокруг собак Белки и Стрелки, спасающих Кубу от водяного смерча.
Картина выйдет в прокат 30 апреля 2020 года.
Ранее News.ru писал, что Сергей Шнуров подписал контракт с телеканалом СТС на шоу «Форт Боярд». Лидер группы «Ленинград» также объявил о завершении музыкальной карьеры.