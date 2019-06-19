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Писатель Джордж Р. Р. Мартин совместно со сценаристкой Джейн Голдман, которая работала над перезапуском франшизы «Люди Икс» и фильмами серии Kingsman, начали работу над приквелом «Игры престолов». Съёмки новой картины о мире Весероса начались в Северной Ирландии.

События предыстории будут происходить за тысячи лет до оригинальной саги. Она расскажет о том, как сказочный мир провалился в свои самые мрачные времена после золотого века героев.

Производство шоу стартовало в провинции Белфаст, где были сняты многие серии «Игры престолов», включая «Красную свадьбу», передаёт CNN .

Ранее News.ru писал, что награды ежегодной премии MTV Movie & TV Awards за достижения в области кино и телевидения вручили в США. Церемония прошла в Санта-Монике.