https://static.news.ru/photo/b4c4d680-b561-11e9-979c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Home Box Office (HBO)

Исполнительный продюсер и сценарист сериала «Чернобыль» Крейг Мэзин рассказал, что создателям пришлось вырезать из ленты важную серию.

Удалённые кадры должны были появиться во второй серии, передаёт The Holywood Reporter .

По его словам, в картине должна была появиться серия, в которой член партии рассказывает местной жительнице о аварии. Он убеждает её, что ничего страшного не произошло. В следующей сцене он же просил начальство отменить первомайский парад в Минске.

Он не смог решить вопрос, и ему самому пришлось участвовать в демонстрации, — поделился деятель кино.

Мэзин добавил, что такой случай действительно был в истории чернобыльской катастрофы. Люди в столицах Украинской и Белорусской ССР вышли на акции даже не зная, что в воздухе уже распространилась радиация.

Ранее News.ru писал, что начальник управления туризма Киевской городской госадминистрации Антон Тараненко сообщил, что в украинской столице запустят тематическую экскурсию по мотивам сериала телеканала HBO «Чернобыль». Она должна будет показать жизнь обычных киевлян весной 1986 года.