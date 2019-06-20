https://static.news.ru/photo/b75dec96-9370-11e9-a640-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kinopoisk.ru

Продюсер Егор Одинцов представил на питчинге в Министерстве культуры детский фильм «Герои Геры». По словам функционера, авторы проекта хотят рассказать про «нулевые, которые дали новых героев, новую культуру».

Картина расскажет о школьнике Гере, у которого нет друзей. Мальчик придумывает себе товарищей, которыми становятся Антон Городецкий из «Ночного дозора», Саша Белый из «Бригады» и Алексей Николаев из «Агента национальной безопасности».

Одинцов отметил, что авторских прав на персонажей у команды нет, но переговоры ведутся, передаёт « Культоромания ».

Ранее News.ru писал, что писатель Джордж Р. Р. Мартин совместно со сценаристкой Джейн Голдман, которая работала над перезапуском франшизы «Люди Икс» и фильмами серии Kingsman, начали работу над приквелом «Игры престолов». Съёмки новой картины о мире Весероса начались в Северной Ирландии.