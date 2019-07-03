https://static.news.ru/photo/0ac9aad8-9d1b-11e9-a9ac-fa163e074e61_1024.jpg Фото: x99/ZUMAPRESS.com

Американская киноакадемия включила в состав жюри премии «Оскар» трёх российских кинорежиссёров.

Список новых членов судейской коллегии пополнили российский и казахстанский режиссёр Сергей Дворцевой и аниматоры из России Михаил Алдашин и Игорь Ковалёв, сообщает сайт киноакадемии.

Как ранее писал News.ru, актёры Роберт Де Ниро, София Буш, Лоуренс Фишборн, известный по роли Морфеуса в культовой «Матрице», а также Мартин Шин, писатель Стивен Кинг, режиссёр и продюсер Роберт Райнер и другие знаменитости снялись в ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в сговоре с Россией. Они заявили, что Москва поспособствовала нынешнему главе Белого дома занять свой пост.