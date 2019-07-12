https://static.news.ru/photo/f315d404-a4cf-11e9-8851-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из сериала «Последние цари» Фото: Nutopia

Зарубежная картина «Последние цари», посвящённая семье российского императора Николая II, не понравилась российским зрителям.

Об этом пишет издание The Guardian. Согласно его точке зрения, сериал, несмотря на достойную игру актёров и красивые костюмы, вызывает много вопросов. Автор статьи попросила зрителей простить создателей картины, так как она представляет собой нечто сюрреалистичное.

Простите создателей этого сериала, ибо они не ведают, что творят, — говорится в сообщении.

Картину сравнили с другим зарубежным сериалом — «Чернобыль». Автор статьи напомнила, что он, напротив, произвёл хорошее впечатление. «Последние цари», по мнению The Guardian, перечёркивают это.

Ранее News.ru писал о том, что Rambler Group стала инвестором и сопродюсером киносериала «Бендер», который снимает студия «Среда» Александра Цекало. Роль Остапа в нём играет Сергей Безруков.