Зарубежная картина «Последние цари», посвящённая семье российского императора Николая II, не понравилась российским зрителям.
Об этом пишет издание The Guardian. Согласно его точке зрения, сериал, несмотря на достойную игру актёров и красивые костюмы, вызывает много вопросов. Автор статьи попросила зрителей простить создателей картины, так как она представляет собой нечто сюрреалистичное.
Простите создателей этого сериала, ибо они не ведают, что творят, — говорится в сообщении.
Картину сравнили с другим зарубежным сериалом — «Чернобыль». Автор статьи напомнила, что он, напротив, произвёл хорошее впечатление. «Последние цари», по мнению The Guardian, перечёркивают это.
Ранее News.ru писал о том, что Rambler Group стала инвестором и сопродюсером киносериала «Бендер», который снимает студия «Среда» Александра Цекало. Роль Остапа в нём играет Сергей Безруков.