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Художественный фильм «Бык» российского режиссёра и сценариста Бориса Акопова получил на международном кинофестивале в Карловых Варах в Чехии главный приз в конкурсной секции «К Востоку от Запада». Об этом было объявлено на церемонии закрытия смотра современного кинематографа.

Также в конкурсную программу секции «К Востоку от Запада» были включены еще 11 кинолент, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее картина «Бык» стала лучшим фильмом российского кинофестиваля «Кинотавр».

Фильм Акопова рассказывает о молодом лидере преступной группировки Антоне Быкове по прозвищу «Бык». После районной «стрелки» главный герой попадает в милицию, откуда его вызволяет один из московских «авторитетов». Взамен он просит юношу об одной опасной услуге.