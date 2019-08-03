Роскомнадзор направил владельцам 380 интернет-ресурсам требование удалить пиратские копии популярного сериала «Рассказ служанки».
В ведомстве отметили, что предварительные обеспечительные меры защиты авторских прав кинокартины были приняты на основании решений Мосгорсуда.
По данным Роскомнадзора, 214 сайтов уже выполнили требование. В настоящее время ожидается удаление копий с четырёх ресурсов, а доступ к 162 был ограничен.
Сериал «Рассказ служанки» снят по одноимённому роману канадской писательницы Маргарет Этвуд. Его сюжет посвящён истории служанки, которая живёт в недалёком будущем в вымышленном тоталитарном государстве Гилеад.
Ранее News.ru писал, что несколько крупных медиакомпаний предложили Роскомнадзору полностью удалять сайты с нелегальным контентом из поисковых систем.