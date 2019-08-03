https://static.news.ru/photo/23ab9e6c-b5e4-11e9-9707-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Рассказ служанки»/MGM Television

Роскомнадзор направил владельцам 380 интернет-ресурсам требование удалить пиратские копии популярного сериала «Рассказ служанки».

В ведомстве отметили, что предварительные обеспечительные меры защиты авторских прав кинокартины были приняты на основании решений Мосгорсуда.

По данным Роскомнадзора, 214 сайтов уже выполнили требование. В настоящее время ожидается удаление копий с четырёх ресурсов, а доступ к 162 был ограничен.

Сериал «Рассказ служанки» снят по одноимённому роману канадской писательницы Маргарет Этвуд. Его сюжет посвящён истории служанки, которая живёт в недалёком будущем в вымышленном тоталитарном государстве Гилеад.

Ранее News.ru писал, что несколько крупных медиакомпаний предложили Роскомнадзору полностью удалять сайты с нелегальным контентом из поисковых систем.