https://static.news.ru/photo/23c7c3be-8f77-11e9-aab0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кадр из фильма «Выше неба»/Марс Медиа Энтертейнмент

Режиссёр Оксана Карас представила свою картину «Выше неба» на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи. Показ состоялся в Зимнем театре.

Фильм рассказывает о девушке, проводящей лето на курорте под пристальным надзором матери. Внимание главной героини привлекает юноша, прошлая жизнь которого неизвестна и окутана тайной. Она и не подозревает, что после знакомства её жизнь изменится навсегда. Главные роли исполнили Виктория Толстоганова, Алексей Агранович, Таисия Вилкова и Полина Виторган, пишет РИА Новости .

Мы прошли длинный путь в пять лет от идеи до премьеры на «Кинотавре», — сказала Карас.

По словам продюсера ленты Рубена Дишдишяна, команда, работавшая над проектом, волнуется, так как фильм посмотрят их коллеги-профессионалы, что «всегда вызывает тревогу».

Ранее News.ru сообщал, что в Зимнем театре в Сочи в рамках кинофестиваля «Кинотавр» состоялся спецпоказ фильма Кантемира Балагова «Дылда». Недавно картина получила приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.