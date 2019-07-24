Американского киноактёра, профессионального боксёра Мики Рурка вновь ждут в Москве. 66-летняя звезда Голливуда примет участие в съёмках фильма Стаса Барецкого «Брат-3». Рурк за свой талант попросил $300 тыс.
Я думал, что будет больше. Уже связался с инвесторами, обещали оплатить — для них это сущие копейки! — поделился Стас Барецкий.
Режиссёр открыл секрет, что Микки сыграет русского бандита, который крышует подпольные казино, пишет «СтарХит».
Съёмки криминальной комедии «Брат-3» стартуют в Красногорске в конце июля. Значительную часть фильма сыграет малоизвестный, но перспективный и талантливый актёрский состав, исключение составит Бари Алибасов, который сыграет главного продюсера РФ. По сюжету главный герой ленты — младший (третий) брат Данилы Багрова фанат реалити-шоу «Дом-2», и поклонник творчества группы «На-На» и поэтому в фильме будет играть музыка этой группы. Алибасова по сценарию попытается убить девушка-киллер, которой заказывают всех значимых фигур шоу-бизнеса, писал News.ru.