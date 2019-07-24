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Режиссёр Квентин Тарантино посетит премьеру своей новой картины «Однажды в Голливуде» в Москве. Об этом сообщила Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing (WDSSPR), которая является прокатчиком фильма в России.

7 августа Квентин Тарантино приедет на премьеру фильма в Москве, — сказали в WDSSPR. Кроме того, как сообщает ТАСС, режиссёр будет представлять свой девятый фильм не один. Вместе с ним...