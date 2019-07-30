Режиссёр Михаил Бородин планирует снять фильм, посвящённый современному рабству. Картина будет называться «Снег летит вверх».
Сюжет будущего фильма основан на реальных событиях, произошедших в столице в 2012 году. Тогда в районе Гольяново были освобождены женщины, которые многие годы жили и работали в рабских условиях в одном из магазинов. Во время работы над сценарием Бородин встречался с непосредственными участницами этих событий.
Главной героиней картины будет женщина по имени Муххабат. Будучи одной из таких бесправных работниц магазина, она решит освободиться из рабства после того, как хозяйка отберёт у неё новорождённого сына.
Один из продюсеров фильма Артём Васильев допустил, что проект может стать международным, сообщает
Ранее News.ru писал, что в России начались съёмки сериала об аварии на ЧАЭС. Пользователи соцсетей высмеяли трейлер картины за клише в сюжете и киноляпы.