https://static.news.ru/photo/3d967ea2-ad4a-11e9-994d-fa163e074e61_1024.jpg Светлана Ходченкова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Актриса Светлана Ходченкова продемонстрировала свой образ из нового фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер», который в данный момент находится на стадии монтажа. Стало известно, какие актеры участвовали в съемках.

Актриса и режиссер Рената Литвинова выкладывает в сеть кадры из фильма «Северный ветер» съемки которого прошли осенью 2018 и зимой 2019 года в Москве, подробности съемок держались в секрете. Поклонники Ренаты и ее творчества ждут, когда будет объявлена дата выхода фильма. Пока режиссер сообщает о том, что идет постпродакшн и показывает кадры, которые нежно подписывает «прекрасный Миша» — это обращение к актеру Михаил Гавашели. Подпись «Любимая актриса Света» адресована Светлане Ходченковой.

Образ Светланы Ходченковой восхитил ее поклонников, однако он не расходится с основными костюмными тенденциями фильмов Ренаты Литвиновой. Картина, которую на этот раз создает Рената, как и предыдущие ее фильмы, отличается особенной театральностью костюмов и духом эпохи декаданса, отличительными чертами которого являются отход от реальности, эстетизм, излишняя демонизация и преобладание формы над содержанием.

Главную роль в фильме играет сама Рената. В костюме ее героини присутствует интересная деталь — длинный металлический палец.

Кроме Ходченковой, фотографиями со съемок в фильме Ренаты Литвиновой поделилась актриса МХТ им. Чехова Софья Эрнст, которая участвует в театральной постановке «Северного ветра». Фильм стал продолжением спектакля «о Севере, Смерти и Любви», как его назвала Рената.