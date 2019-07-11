https://static.news.ru/photo/44d9839a-a3da-11e9-99bb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: : Global Look Press/Ekaterina Tsvetkova

Rambler Group стала инвестором и сопродюсером киносериала «Бендер», который снимает студия «Среда» Александра Цекало. Роль Остапа в нём играет Сергей Безруков.

Как сообщила «Ведомостям» директор по репертуарной стратегии Rambler Group Софья Квашилава, по своему стилю «Бендер» будет смесью «Неуловимых мстителей» и «приёмов режиссёра Гая Ричи».

Первую часть «Бендера» покажут в кинотеатрах в начале 2020 года. Фильм выйдет по той же модели, что и первый сериал «Среды» — «Гоголь» — сначала в кинотеатрах пройдут четыре части кинофраншизы, затем расширенная версия появится в виде сериала в интернете.

Как писал News.ru, Сергей Безруков не будет играть роль президента, потому что не хочет повторить судьбу украинского лидера Владимира Зеленского. Артист подчеркнул, что каждый должен заниматься своим делом, поэтому не стоит кого-то копировать. В данный момент он занят работой над четырьмя большими проектами.