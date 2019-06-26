Пользователь Instagram под псевдонимом dcuisrael поделился промофотографией кинокомикса «Хищные птицы». На ней запечатлена Марго Робби («Тоня против всех») в образе Харли Квинн, получившей новый наряд и старый молот.
Сюжет картины расскажет о команде девушек, объединившихся против злодея Чёрная Маска в исполнении Юэна Макгрегора («Звёздные войны»). Также в фильме сыграют Джерни Смоллетт и Мэри Элизабет Уинстэд, которым достались роли Чёрной Канарейки и Охотницы соответственно.
Режиссёром «Хищных птиц» выступит Кэти Янь, знакомая зрителям по ленте «Мёртвые свиньи». За сценарий отвечает Кристина Ходсон («Наваждение»).
Премьера «Хищных птиц» намечена на 7 февраля 2020 года.
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