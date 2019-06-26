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Британский актёр Брайан Маршалл, известный по ролям в фильмах «Шпион, который меня любил» о Джеймсе Бонде, «Сага о Форсайтах» и «Ярмарка тщеславия», ушёл из жизни.

Ему был 81 год. Сообщение об этом появилось в Twitter его агента Эсты Чаркхэм. По её словам, никто не замечал, насколько артист был хорош. Она отметила, что его работы можно...