Принц Чарльз, по предварительной информации, может сыграть одну из ролей в новом фильме про Джеймса Бонда. Официальных сообщений по поводу участия наследника британского престола в проекте пока не поступало.
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Ни для кого не секрет, что фильм столкнулся с рядом неудач, однако приглашение члена королевской семьи может стать как раз тем, в чём нуждается картина, — поделился данными собеседник издания.
Принц Чарльз может стать вторым членом королевской семьи, принявшим участие в съёмках историй о Джеймсе Бонде. В 2012 году королева Елизавета II «превратилась» в героиню ролика, снятого к лондонской Олимпиаде.
В нём суперагент в исполнении Дэниела Крэйга прибывает в Букингемский дворец, чтобы увезти с собой монарха на вертолёте и доставить главу государства на церемонию открытия Игр.
Премьера очередной серии бондианы, официальное название которой пока остаётся в тайне, состоится в апреле 2020 года.
Ранее News.ru сообщал, что в новом фильме про Джеймса Бонда агентом 007 может стать темнокожая женщина, а главного злодея сыграет Рами Малек.