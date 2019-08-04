https://static.news.ru/photo/22707d26-b6af-11e9-837c-fa163e074e61_660.jpg Фото: I-Images/Global Look Press

Принц Чарльз, по предварительной информации, может сыграть одну из ролей в новом фильме про Джеймса Бонда. Официальных сообщений по поводу участия наследника британского престола в проекте пока не поступало.

Источник газеты The Sun . лишь сообщил, что член королевской семьи уже приезжал на съёмочную площадку. Скорее всего, любую информацию по этому поводу постараются сохранить в строжайшем секрете.

Ни для кого не секрет, что фильм столкнулся с рядом неудач, однако приглашение члена королевской семьи может стать как раз тем, в чём нуждается картина, — поделился данными собеседник издания.

Принц Чарльз может стать вторым членом королевской семьи, принявшим участие в съёмках историй о Джеймсе Бонде. В 2012 году королева Елизавета II «превратилась» в героиню ролика, снятого к лондонской Олимпиаде.

В нём суперагент в исполнении Дэниела Крэйга прибывает в Букингемский дворец, чтобы увезти с собой монарха на вертолёте и доставить главу государства на церемонию открытия Игр.

Премьера очередной серии бондианы, официальное название которой пока остаётся в тайне, состоится в апреле 2020 года.

Ранее News.ru сообщал, что в новом фильме про Джеймса Бонда агентом 007 может стать темнокожая женщина, а главного злодея сыграет Рами Малек.