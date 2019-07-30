https://static.news.ru/photo/5259c3c0-b395-11e9-af3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix

Участники Нью-Йоркского кинофестиваля 27 сентября первыми увидят новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец», бюджет которого составил $125 млн.

В ленте сыграли Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. «Ирландец» — это история организованной преступности в послевоенной Америке, показанная глазами ветерана Второй мировой войны, мошенника и убийцы.

Трейлер картины можно посмотреть на YouTube-канале сервиса Netflix. Сам фильм зрители смогут увидеть уже этой осенью.

Ранее News.ru писал, что киноверсия мюзикла «Кошки» выйдет на экраны в декабре. Режиссёром картины выступил Том Хупер, получивший «Оскар» за фильм «Король говорит!» Главные роли в ленте исполнили Джеймс Корден, Джуди Денч, Джейсон Деруло, Идрис Эльба, Дженнифер Хадсон, Иэн Маккеллен, Тейлор Свифт, Ребел Уилсон.