https://static.news.ru/photo/7836f932-9bee-11e9-a4af-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из фильма «Мстители: Финал» Фото: Marvel Studios Inc.

Компании Marvel и Disney в конце июня повторно выпустили на широкие экраны «Мстителей: Финал» с дополнительными материалами, но фильму так пока и не удалось обогнать «Аватар», самую кассовую ленту в истории.

Создатели заработали в минувшие выходные дополнительные $5,5 млн в домашнем прокате и $2,3 млн в остальных регионах, увеличив общие сборы до $2,76 млрд. «Финалу» не хватает $27 млн до проекта Джеймса Кэмерона, и, как прогнозируют инсайдеры, смены лидера в ближайшем будущем не предвидится.

Ранее News.ru рассказал, как разработчик Шон Леннаертс (Sean Lennaerts) представил пользователям reddit необычный проект MCU Bible Verse. Созданный энтузиастом сайт превращает каждую строку диалога из 22 фильмов кинематографической вселенной Marvel в отрывок из Библии.