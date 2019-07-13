https://static.news.ru/photo/1ac8fad8-a667-11e9-b7a3-fa163e074e61_1024.jpg Александр Петров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актёр Александр Петров выразил надежду, что фильм «Текст» Клима Шипенко, в котором он сыграл главную роль, будет выдвинут на премию «Оскар». Картина снята по одноимённому роману Дмитрия Глуховского.

Фильм «Текст» выйдет осенью этого года, я очень надеюсь, что он будет представлять Россию на «Оскаре», мне так кажется. Столько сил было положено, невероятный материал, который написал Митя Глуховский, и я буду принимать в нём участие, — заявил он на мероприятии, посвящённом теме будущих трендов в кинематографе.

Кинолента Шипенко расскажет историю студента, который после семи лет тюрьмы возвращается в родной город и осознает, что никому не нужен.

Ранее News.ru писал, что Петров отказался сниматься в продолжении фильма «Полицейский с Рублёвки». Картина выйдет без него, однако весь остальной состав останется прежним.