https://static.news.ru/photo/ba4592dc-945c-11e9-8379-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кадр из сериала «Чернобыль»/HBO

Запланированная на 22 июня премьера документального фильма «Чернобыль. Как это было» снята c сетки вещания Первого канала. В пресс-службе телеканала обещали показать картину позже.

Для фильма было собрано большое количество материала, обработка которого потребовала значительно больше времени, чем планировалось, поэтому его премьера состоится позже, — цитирует сообщение ТАСС .

Документальная лента, которую сняли с показа, рассказывает о подвиге вертолётчиков. Они прекратили цепную реакцию и засыпали разрушенный реактор Чернобыльской АЭС песком и свинцом.

В фильме должны рассказать, почему покончил с собой член правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии, академик Валерий Легасов. Перед смертью он записал пять магнитофонных кассет, назвав имена тех, кто в реальности причастен к катастрофе.

По некоторым данным, документальная картина должна стать ответом американскому сериалу «Чернобыль».

Как писал News.ru, ранее сценарист и продюсер «Чернобыля» Крейг Мейзин заявил, что второго сезона сериала не будет, вся история рассказана в первом.