https://static.news.ru/photo/5445fb26-aae5-11e9-969f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Скриншот/Rick and Morty Season 4: Glootie | adult swim/youtube.com

Фрагмент из четвёртого сезона мультсериала «Рик и Морти» показали на фестивале Comic-Con в Калифорнии. В нём Морти со своим отцом Джерри хотят заставить инопланетянина удалить из интернета разработанное им приложение.

Нового героя озвучивает Тайка Вайтити — режиссёр картин «Реальные упыри» и «Тор: Рагнарёк». Это самый длинный фрагмент сериала, обнародованный в Сети за два года.

Как отмечали создатели проекта Джайстин Ройланд и Дэн Хармон, вместе с Вайтити к работе над новым сезоном подключатся актёры Пол Джаматти и Кэтлин Тернер.

Новый сезон «Рика и Морти» будет состоять из 10 эпизодов. Его премьера должна состояться осенью 2019 года.

Как писал News.ru, ранее создатели «Рика и Морти» заявили, что готовы сотрудничать с рэпером и продюсером Канье Уэстом при создании одного из будущих эпизодов.