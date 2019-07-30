https://static.news.ru/photo/92709cdc-b2d1-11e9-9dd6-fa163e074e61_660.jpg Харрисон Форд Фото: KPA/Global Look Press

Пользователь Twitter под ником La femme merveilleuse invisible опубликовал видео, на котором актёры Марк Хэмилл и Харрисон Форд знакомятся со сценарием первого фильма «Звёздных войн». На кадрах показана репетиция сцены на Алдераане.

По словам самого Хэмилла, который исполнил в саге роль Люка Скайуокера, в тот день ни он, ни Форд понятия не имели, о чём идёт речь. Актёр спросил у режиссёра Джорджа Лукаса, что это за фильм.

Он ответил: «Давай сейчас просто сделаем это. Остальное обсудим позже». Мы так никогда и не говорили об этом позже, — рассказал Хэмилл.

«Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» вышел на экраны в 1977 году, передаёт « Москва 24 ».

Ранее News.ru писал, что компании EA и Respawn Entertainment в рамках выставки E3 2019 показали дебютный ролик игрового процесса «Звёздные войны Джедаи: Павший Орден». Действие проекта развернётся вскоре после «Мести ситхов».