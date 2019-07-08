Официальный трейлер нового фильма про сказочную ведьму «Малефисента: Владычица тьмы» опубликовали в Сети.
Лента повествует о сложных отношениях Малефисенты и будущей королевы. В России фильм выйдет 17 октября.
Роли в картине исполнили: Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Имельда Стонтон, Чиветель Эджиофор и другие.
Как ранее писал News.ru, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло Джоли-Питт на протяжении года принимает гормональные препараты для того, чтобы выглядеть более мужественно и в результате сменить пол.