https://static.news.ru/photo/b3a434f0-a1b9-11e9-b65c-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из фильма «Малефисента: Владычица тьмы» Фото: Walt Disney Pictures

Официальный трейлер нового фильма про сказочную ведьму «Малефисента: Владычица тьмы» опубликовали в Сети.

Лента повествует о сложных отношениях Малефисенты и будущей королевы. В России фильм выйдет 17 октября.

Роли в картине исполнили: Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Имельда Стонтон, Чиветель Эджиофор и другие.

Как ранее писал News.ru, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло Джоли-Питт на протяжении года принимает гормональные препараты для того, чтобы выглядеть более мужественно и в результате сменить пол.