Кинокомпания WBRussia опубликовала финальный трейлер фильма ужасов «Оно 2». В новой картине зло снова проснётся в городке Дерри, где с ним встретятся повзрослевшие члены «Клуба неудачников».
Главные роли в картине исполнят Джеймс Макэвой, Джессика Честейн, Билл Хейдер, Айзая Мустафа, Джей Райан и Джеймс Рэнсон. Билл Скарсгард вернётся к образу зловещего клоуна Пеннивайза.
Премьера «Оно 2» в России запланирована на 5 сентября 2019 года.
Ранее News.ru писал, что создатели фантастического фильма «К звёздам» продолжают подогревать интерес потенциальных зрителей к космической саге, которая обещает стать одной из самых громких премьер предстоящей осени. Компания 20th Century Fox обнародовала очередной трейлер фильма.