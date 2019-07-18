https://static.news.ru/photo/78e75624-a977-11e9-833a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот youtube.com/WBRussia

Кинокомпания WBRussia опубликовала финальный трейлер фильма ужасов «Оно 2». В новой картине зло снова проснётся в городке Дерри, где с ним встретятся повзрослевшие члены «Клуба неудачников».

Главные роли в картине исполнят Джеймс Макэвой, Джессика Честейн, Билл Хейдер, Айзая Мустафа, Джей Райан и Джеймс Рэнсон. Билл Скарсгард вернётся к образу зловещего клоуна Пеннивайза.

Премьера «Оно 2» в России запланирована на 5 сентября 2019 года.

Ранее News.ru писал, что создатели фантастического фильма «К звёздам» продолжают подогревать интерес потенциальных зрителей к космической саге, которая обещает стать одной из самых громких премьер предстоящей осени. Компания 20th Century Fox обнародовала очередной трейлер фильма.