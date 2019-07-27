https://static.news.ru/photo/09232068-b055-11e9-9ded-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из фильма «Шаровая молния» Фото: Eon Productions Ltd./«Кинопоиск»

Один из четырёх автомобилей Aston Martin, которые появлялись в фильмах «Шаровая молния» и «Голдфингер» выставлен на торги.

Все «шпионские» функции, среди которых генератор дыма, спрятанные под фарами пулемёты и меняющиеся номера находятся в рабочем состоянии, сообщает Москва 24 .

По предварительным оценкам специалистов, стоимость Aston Martin агента 007 на аукционе может составить от $4 до $6 млн.

Как ранее писал News.ru в новом фильме про Джеймса Бонда агентом 007 может стать темнокожая женщина, а главного злодея сыграет Рами Малек.