Один из четырёх автомобилей Aston Martin, которые появлялись в фильмах «Шаровая молния» и «Голдфингер» выставлен на торги.
Все «шпионские» функции, среди которых генератор дыма, спрятанные под фарами пулемёты и меняющиеся номера находятся в рабочем состоянии, сообщает
По предварительным оценкам специалистов, стоимость Aston Martin агента 007 на аукционе может составить от $4 до $6 млн.
Как ранее писал News.ru в новом фильме про Джеймса Бонда агентом 007 может стать темнокожая женщина, а главного злодея сыграет Рами Малек.