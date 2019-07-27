https://static.news.ru/photo/b87fab52-b051-11e9-9ae4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кадр: «Кинопоиск»

Телеканал НТВ направил претензии о нарушении авторских прав нескольким СМИ и блогерам из-за размещения трейлера российского сериала «Чернобыль» в Сети.

Телеканал считает, что видео является рабочим материалом, а не трейлером, и требует удалить его, передаёт Москва 24 .

Российская версия событий чернобыльской катастрофы будет обнародована осенью 2020 года, сообщил актёр и режиссёр фильма Данила Козловский. Главные роли в фильме исполнят Игорь Петренко, Дмитрий Ульянов, Надежда Михалкова, Елена Яковлева и Александр Ильин.

Как ранее писал News.ru, трейлер российского сериала про Чернобыль высмеяли из-за банального сюжета и киноляпов. Пользователи Сети особо отметили сцену, в которой виновником аварии становится американский шпион. Также зрители заметили одинаковые номера у всех автомобилей, появлявшихся в ролике.