https://static.news.ru/photo/c58cdf44-b467-11e9-bf95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «13 причин почему». Создатели шоу также раскрыли дату его выхода — все эпизоды станут доступны пользователям 23 августа.

Сюжет новых серий будет вращаться вокруг убийства одного из учеников старших классов средней школы «Либерти Хай». Авторы решили отойти от трагической истории Ханны Бейкер: исполнительница роли девушки Кэтрин Лэнгфорд покинула сериал после второго сезона.

Ранее News.ru рассказал, что Netflix принял решение отредактировать сцену самоубийства главной героини из финала первого сезона «13 причин почему». Как отметили в компании, несмотря на то, что сериал побудил многих молодых людей начать говорить о таких проблемах, как депрессия и самоубийство, а также получить необходимую помощь, авторы решили скорректировать спорный эпизод по совету медицинских экспертов.