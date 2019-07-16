Стриминговая платформа Netflix опубликовала новое промо-изображение экранизации «Ведьмака». На нём авторы показали Геральта в исполнении Генри Кавилла, восседающего на Плотве.
Слоган сериала — «Худшие монстры — это те, которых мы создаем». Согласно синопсису, ведьмак Геральт, охотник на монстров, изо всех сил пытается найти своё место в мире, где люди часто оказываются более злыми, чем чудовища.
В начале июля Netflix представил первые фотографиии с Кавиллом в образе Геральта из Ривии и постер сериала.
Ранее News.ru рассказал, что сервис принял решение отредактировать сцену самоубийства главной героини из финала первого сезона «13 причин почему».