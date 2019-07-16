https://static.news.ru/photo/ad9c65a2-a7d4-11e9-b4a6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Netflix

Стриминговая платформа Netflix опубликовала новое промо-изображение экранизации «Ведьмака». На нём авторы показали Геральта в исполнении Генри Кавилла, восседающего на Плотве.

Слоган сериала — «Худшие монстры — это те, которых мы создаем». Согласно синопсису, ведьмак Геральт, охотник на монстров, изо всех сил пытается найти своё место в мире, где люди часто оказываются более злыми, чем чудовища.

В начале июля Netflix представил первые фотографиии с Кавиллом в образе Геральта из Ривии и постер сериала.

Ранее News.ru рассказал, что сервис принял решение отредактировать сцену самоубийства главной героини из финала первого сезона «13 причин почему».