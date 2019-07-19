https://static.news.ru/photo/f8df3508-aa72-11e9-b7f5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/saiprasadd_511

Стриминговая платформа Netflix опубликовала первый тизер сериала «Ведьмак». Создатели шоу показали главных героев, Геральта, Йеннифер и Цири, и позволили пользователям мельком взглянуть на чудовищ.

Слоган сериала — «Худшие монстры — это те, которых мы создаем». Согласно синопсису, ведьмак Геральт, охотник на монстров, изо всех сил пытается найти своё место в мире, где люди часто оказываются более злыми, чем чудовища.

Премьера первого сезона «Ведьмака» должна состояться до конца 2019 года.

Ранее News.ru рассказал, что Netflix принял решение отредактировать сцену самоубийства главной героини из финала первого сезона «13 причин почему».