https://static.news.ru/photo/d8d17e82-b699-11e9-86ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: i15/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Девушки-феи из мультсериала «Клуб Винкс» обретут реальные черты и перестанут быть только лишь рисованными. Стриминговый сервис Netflix заказал три сезона, где волшебство будут совершать настоящие люди.

Уже известно, что в каждом сезоне игрового сериала планируется по 10 серий продолжительностью около 50 минут. Съёмки начнутся в сентябре в Ирландии. На экраны он выйдет в следующем году, сообщает BeGeek . Шоураннером проекта выступит Брайан Янг («Дневник вампира»).

Назовут новое шоу «Судьба: Сага «Клуба Винкс». Оно расскажет о приключениях фей в школе магии «Алфея». Девушки должны противостоять силам зла с помощью мальчишек из «Красного фонтана».

Итальянский мультсериал «Клуб Винкс» впервые вышел на экраны в 2004 году. С тех пор он стал одним из самых успешных в мире и первым, который был продан в США. Сагу показали более чем в 150 странах. В 2016 году на Netflix вышли два спин-оффа на его основе.

Ранее, как писал News.ru, Netflix обнародовал трейлер третьего сезона сериала «13 причин почему». Создатели шоу также раскрыли дату его выхода — все эпизоды станут доступны пользователям 23 августа.