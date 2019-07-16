Стриминговый сервис Netflix принял решение отредактировать сцену самоубийства главной героини из финала первого сезона «13 причин почему».
Как отметили в компании, несмотря на то, что сериал побудил многих молодых людей начать говорить о таких проблемах, как депрессия и самоубийство, а также получить необходимую помощь, авторы решили скорректировать спорный эпизод по совету медицинских экспертов.
Обновленная сцена, которая
Ранее News.ru рассказал, что сериал «Друзья» обзаведётся новым домом — культовый ситком покинет платформу Netflix и будет доступен подписчикам нового онлайн-кинотеатра WarnerMedia, получившего название HBO Max.