https://static.news.ru/photo/5c4ea25a-a7b1-11e9-9202-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кадр из сериала «13 причин почему»/Paramount Television/Netflix

Стриминговый сервис Netflix принял решение отредактировать сцену самоубийства главной героини из финала первого сезона «13 причин почему».

Как отметили в компании, несмотря на то, что сериал побудил многих молодых людей начать говорить о таких проблемах, как депрессия и самоубийство, а также получить необходимую помощь, авторы решили скорректировать спорный эпизод по совету медицинских экспертов.

Обновленная сцена, которая сейчас доступна на Netflix, теперь показывает Ханну, смотрящей на себя в зеркало, и после этого сразу переходит к реакции её родителей на произошедшее.

Ранее News.ru рассказал, что сериал «Друзья» обзаведётся новым домом — культовый ситком покинет платформу Netflix и будет доступен подписчикам нового онлайн-кинотеатра WarnerMedia, получившего название HBO Max.