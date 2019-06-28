https://static.news.ru/photo/8f72bd80-9bca-11e9-b648-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zuma/TASS

Потоковый сервис Netflix снимет многосерийную экранизацию культового комикса Нила Геймана «Песочный человек».

По некоторым данным, к разработке проекта также подключится DC Entertainment. В качестве шоураннера и главного специалиста выступит Аллан Хейнберг («Чудо-женщина»). Исполнительным продюсером, помимо Геймана, станет Дэвид С. Гойер («Тёмный рыцарь»), передаёт портал THR .

Главным героем «Песочного человека» является Сон. Вместе с ним в 75 выпусках комикса появляются братья и сёстры бога сновидений — персонификации различных аспектов человеческой жизни: Смерть, Страсть, Сокрушение, Страдание, Сумасшествие и Судьба. Все вместе они зовутся Вечными.

Ранее News.ru писал, что трейлер сериала о японском режиссёре порнофильмов Тоору Мураниси появился на YouTube. Его созданием занимается американский постановщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа Netflix.