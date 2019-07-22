https://static.news.ru/photo/8bcaa290-ac75-11e9-98ad-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Учитель Фото: Сергей Булкин/News.ru

Режиссёр Алексей Учитель приступил к производству фильма «47» о Викторе Цое.

Картина названа в честь последнего альбома, написанного музыкантом Главные роли в ней исполнят Евгений Цыганов, Надежда Калеганова и Паулина Андреева. Разработку сценария Учитель начал ещё десять лет назад. Окончательную его версию написал молодой сценарист Савва Минаев, сообщили в пресс-службе компании «Экспоконтент», представляющей международный рынок аудиовизуального контента в РФ.

Съёмки картины будут проходить в Калининградской и Псковской областях, Латвии и Санкт-Петербурге. Главный герой фильма — водитель автобуса, в который врезалась машина Цоя. Именно ему предстоит везти гроб с телом лидера группы «Кино» в Ленинград из Латвии. В картине будет показано именно это путешествие, в котором родственники и друзья погибшего едут вместе со вторым участником рокового ДТП, не зная этого. По словам режиссёра, события поездки являются вымыслом.

Ранее News.ru писал о том, что американская рок-группа Metallica сыграла песню Виктора Цоя «Группа крови». Это произошло во время концерта на стадионе «Лужники» в Москве.