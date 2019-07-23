https://static.news.ru/photo/3be1e716-ad6a-11e9-bbc5-fa163e074e61_1024.jpg Джо Уоттс Фото: facebook.com/jkwstunts

Каскадёр Джо Уоттс, выступающий дублёром актёра Вина Дизеля, разбился во время съёмок фильма «Форсаж 9». В настоящее время он находится в больнице в искусственной коме, съёмки временно приостановлены.

Как пишет The Sun , каскадёр выполнял прыжок с балкона, когда неожиданно оборвался страховочный трос. Уоттс упал с 30-метровой высоты и получил серьёзные травмы головы. Сейчас он находится в Королевской лондонской больнице, врачи оценивают его состояние как стабильное.

Как писал News.ru, актриса, каскадёр и дублёр Милы Йовович Оливия Джексон, потерявшая руку на съёмках шестой части фильма «Обитель зла», требует компенсации в $2,7 млн. Несчастный случай произошёл в 2015 году в южноафриканском Йоханнесбурге. После неудачного трюка с мотоциклом девушка на огромной скорости въехала в камеру, которую не успели поднять в необходимое время. Женщина впала в кому и 17 дней не приходила в сознание. Сейчас 35-летняя актриса считает, что в её нетрудоспособности виновны режиссёр и продюсер художественного фильма.