Супруг актрисы и режиссёра Вероники Никоновой Пётр Маркелов почти 30 минут делал ей искусственное дыхание.
Маркелов рассказал, что пара зарегистрировала брак 1 июля. На следующий день они прилетели из Нью-Йорка в Анкоридж, где Никонова работала последние два года. Молодожёны планировали поселиться на Аляске, а до этого решили провести там медовый месяц, сообщает
Одним из мест, которое они решили посетить, стал заброшенный автобус, в котором жил герой книги Джона Кракауэра «В диких условиях», путешественник, погибший от голода.
Паре удалось добраться до автобуса и переночевать там. Никонова и Маркелов нацарапали внутри автобуса слова «Piotr & Nika, Just Married, 07/19» и отправились в обратный путь.
Переходя реку Текланика, Вероника оступилась, выпустила из рук натянутую над водой верёвку и упала в воду. Всплыть на поверхность ей не удалось из-за тянувшего на дно рюкзака. За день до трагедии в этой местности прошли сильные дожди и течение было очень сильным.
Мужу актрисы удалось вытащить её из-под воды, где она пробыла не менее пяти минут. На протяжении 29 минут Маркелов проводил реанимационные процедуры, но это не спасло девушку.
Вероника Никонова была гражданкой Белоруссии. Сейчас посольство страны в США помогает её мужу восстановить паспорта и банковские карты, которые унесло течение.
Как ранее писал News.ru, режиссёр картины «Брестская Крепость», где Никонова исполнила главную роль, семье актрисы оказывают всевозможную поддержку. Мать Никоновой прилетит на похороны в США из Белоруссии.