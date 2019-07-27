https://static.news.ru/photo/b575af74-b079-11e9-b91a-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из фильма «Брестская крепость» (2010) Фото: kino-teatr.ru

Супруг актрисы и режиссёра Вероники Никоновой Пётр Маркелов почти 30 минут делал ей искусственное дыхание.

Маркелов рассказал, что пара зарегистрировала брак 1 июля. На следующий день они прилетели из Нью-Йорка в Анкоридж, где Никонова работала последние два года. Молодожёны планировали поселиться на Аляске, а до этого решили провести там медовый месяц, сообщает Вести.ru .

Одним из мест, которое они решили посетить, стал заброшенный автобус, в котором жил герой книги Джона Кракауэра «В диких условиях», путешественник, погибший от голода.

Паре удалось добраться до автобуса и переночевать там. Никонова и Маркелов нацарапали внутри автобуса слова «Piotr & Nika, Just Married, 07/19» и отправились в обратный путь.

Переходя реку Текланика, Вероника оступилась, выпустила из рук натянутую над водой верёвку и упала в воду. Всплыть на поверхность ей не удалось из-за тянувшего на дно рюкзака. За день до трагедии в этой местности прошли сильные дожди и течение было очень сильным.

Мужу актрисы удалось вытащить её из-под воды, где она пробыла не менее пяти минут. На протяжении 29 минут Маркелов проводил реанимационные процедуры, но это не спасло девушку.

Вероника Никонова была гражданкой Белоруссии. Сейчас посольство страны в США помогает её мужу восстановить паспорта и банковские карты, которые унесло течение.

Как ранее писал News.ru, режиссёр картины «Брестская Крепость», где Никонова исполнила главную роль, семье актрисы оказывают всевозможную поддержку. Мать Никоновой прилетит на похороны в США из Белоруссии.