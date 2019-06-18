https://static.news.ru/photo/cd2e47da-91c9-11e9-9692-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Marvel Studios

Награды ежегодной премии MTV Movie & TV Awards за достижения в области кино и телевидения вручили в США. Церемония прошла в Санта-Монике.

Лидером среди фильмов стал «Мстители: Финал». Картина получила награды в номинациях «Лучший фильм», «Лучший герой» (Железный человек в исполнении Роберта Дауни-младшего) и «Лучший злодей» (Танос в исполнении Джоша Бролина).

Среди сериалов пальму первенства заняла «Игра престолов». За лучшую актёрскую игру была отмечена Элизабет Мосс (главная роль в сериале «Рассказ служанки»). Певица Леди Гага получила награду за лучшее выступление в фильме («Звезда родилась»).

Награду за лучший поцелуй получили Ной Сентинео и Лана Кондор («Всем парням, которых я любила раньше»). Сентинео также стал победителем в номинации «Прорыв». Лучшей комедийной работой была признана роль Дэниэла Леви в сериале «Ручей Шитта», передаёт The Hollywood Reporter .

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